У Миколаївській міськраді пов'язали обшуки із виборами

Наразі слідчі дії завершено

В Департаменте энергетики Николаевского городского совета назвали "предвыборным ажиотажем" проведение обысков сегодня, 18 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента в Facebook.

Как отмечается, следственные действия в настоящее время завершены, полиция не нашла "ничего компрометирующего".

"Из того, что мы имеем по состоянию на сейчас: это запрос на документы по одной из школ Николаева, где были установлены энергоэффективные окна, еще одного здания – спорткомплекса - в отношении которого департамент энергетики не является заказчиком, и схемы теплоснабжения города, которую мы только планировали презентовать общественности", - отметили в горсовете.

Кроме того, в Департаменте энергетики отметили, что готовы отстаивать свою правоту в судах любой инстанции.

"Поэтому надеемся на справедливость судопроизводства... Уверены, что здравый смысл победит предвыборный ажиотаж!", - добавили в пресс-службе.

Напомним, полиция в понедельник, 18 февраля, проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. В департаменте подчеркивали, что обыски проводят с целью получения договорной и бухгалтерской документации.

Позже в полиции пояснили, что проводят обыски в рамках уголовного производства по факту растраты имущества.