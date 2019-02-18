Обшуки у Миколаївській міськраді: у поліції пояснили причину

Фото: обшуки (mk.npu.gov.ua)

За версією слідства, при виконанні підрядних робіт на території Миколаєва посадовці вчинили розтрату майна

Управління Національної поліції у Миколаївській області заявляє, що у Миколаївській міській раді проводять обшуки у рамках кримінального провадження за фактом розтрати майна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Вказано, що 18 лютого слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", за фактами розтрати чужого майна службовими особами Миколаївської міської ради.

Фото: обшуки у Миколаївській мерії

"Посадовці за попередньою змовою із суб’єктами господарської діяльності при виконанні підрядних робіт на території міста Миколаєва вчинили правопорушення, імовірно з метою привласнення коштів або розтрати на користь третіх осіб коштів, виділених на реконструкцію з термосанацією будівлі освітнього закладу, капітальний ремонт опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі спортивної школи та надання послуг з розробки схеми теплопостачання міста", - зазначили у поліції.

Правоохоронці підкреслили, що наразі тривають одночасні обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів провадження.

Нагадаємо, поліція у понеділок, 18 лютого, проводить обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. У департаменті підкреслювали, що обшуки проводять з метою отримання договірної і бухгалтерської документації.

Як писало РБК-Україна, раніше детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях НКРЕКП у рамках розслідування у справі за фактом можливого зловживання посадовими особами нацкомісії своїм службовим становищем під час прийняття так званої формули "Роттердам +".

Додамо, директор НАБУ Артем Ситник прокоментував обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". За його словами, справа стосується мінеральних добрив.