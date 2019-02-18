Обшуки у Миколаївській міськраді: у поліції пояснили причину

За версією слідства, при виконанні підрядних робіт на території Миколаєва посадовці вчинили розтрату майна
Управління Національної поліції у Миколаївській області заявляє, що у Миколаївській міській раді проводять обшуки у рамках кримінального провадження за фактом розтрати майна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.
Вказано, що 18 лютого слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", за фактами розтрати чужого майна службовими особами Миколаївської міської ради.
"Посадовці за попередньою змовою із суб’єктами господарської діяльності при виконанні підрядних робіт на території міста Миколаєва вчинили правопорушення, імовірно з метою привласнення коштів або розтрати на користь третіх осіб коштів, виділених на реконструкцію з термосанацією будівлі освітнього закладу, капітальний ремонт опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі спортивної школи та надання послуг з розробки схеми теплопостачання міста", - зазначили у поліції.
Правоохоронці підкреслили, що наразі тривають одночасні обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів провадження.
Нагадаємо, поліція у понеділок, 18 лютого, проводить обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. У департаменті підкреслювали, що обшуки проводять з метою отримання договірної і бухгалтерської документації.
Як писало РБК-Україна, раніше детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях НКРЕКП у рамках розслідування у справі за фактом можливого зловживання посадовими особами нацкомісії своїм службовим становищем під час прийняття так званої формули "Роттердам +".
Додамо, директор НАБУ Артем Ситник прокоментував обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". За його словами, справа стосується мінеральних добрив.