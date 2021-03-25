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Черкаська та Миколаївська області увійшли до "червоної зони"

Новость на русском → Черкаська область, Миколаївська область, Четвер 25 березня 2021 13:29
Черкаська та Миколаївська області увійшли до "червоної зони" Фото: ще дві області увійшли в "червону зону" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Черкаська та Миколаївська області увійшли до "червоної зони" адаптивного карантину. Це означає, що найближчим часом там можуть посилити обмеження.

Відповідна інформація міститься на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними міністерства, в цих областях три дні поспіль перевищено норму госпіталізацій. На сьогодні в Миколаївській області показник становить 106,7 на 100 тисяч населення, в Черкаській - 67,6. Відзначимо, норма - не більше 60 випадків на 100 тисяч населення.

Крім того, в Черкаській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а в Миколаївській - заповненість койко-місць з підведеним киснем перевищила 65%.

Нагадаємо, згідно з прогнозами Київської школи економіки, вже наступного тижня більше половини регіонів України потраплять в "червону зону".

На сьогодні крім Миколаївської та Черкаської областей в ній знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

При цьому в Черкаській області ще вчора рекомендували посилити карантин, але обласний центр заявив, що не закриватиме заклади та непродовольчі магазини.

"Червона зона" означає введення найжорсткіших карантинних заходів. До них відносяться заборона на прийом відвідувачів в ресторанах, на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. Крім того, в регіонах цієї зони обов'язковий масковий режим на вулиці і громадських місцях.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на транспорті.

Міністерство охорони здоров'я допускає, що якщо більше 13 регіонів перейдуть в "червону зону", буде розглядатися можливість локдауна по всій Україні.

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