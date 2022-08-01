У Миколаєві звучать вибухи, в місті оголошена повітряна тривога

У Миколаєві вночі 1 серпня було чутно декілька вибухів. В обласному центрі з 01:36 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив , що потужні вибухи прогриміли в різних районах міста, у цей час відбувається збір і уточнення інформації про місця ударів і пошкодженнях.

Поки ніяких подробиць про вибухи не повідомляється. Влада регіону до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо, вночі 31 липня Миколаїв піддався найсильнішому обстрілу за весь час війни. Потужні вибухи лунали в місті після першої години ночі і близько п'ятої ранку.

Згодом стало відомо про суттєві руйнування в місті, загиблій людині та кількох поранених.

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