У Миколаєві звучать потужні вибухи, - мер міста

В одному з районів Миколаєва вранці 5 серпня звучали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Також обласний центр піддався обстрілу вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Адміністрація міста просить по можливості жителів залишатися вдома і триматися подалі від вікон.