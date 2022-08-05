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У Миколаєві звучать потужні вибухи, - мер міста

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Миколаїв, П'ятниця 05 серпня 2022 07:10
У Миколаєві звучать потужні вибухи, - мер міста Фото: у Миколаєві звучать потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В одному з районів Миколаєва вранці 5 серпня звучали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Також обласний центр піддався обстрілу вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Адміністрація міста просить по можливості жителів залишатися вдома і триматися подалі від вікон.

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