У Миколаєві звучать потужні вибухи, - мер міста
Фото: у Миколаєві звучать потужні вибухи (Getty Images)
В одному з районів Миколаєва вранці 5 серпня звучали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Також обласний центр піддався обстрілу вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.
Адміністрація міста просить по можливості жителів залишатися вдома і триматися подалі від вікон.
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