У Миколаєві звучать потужні вибухи, місто масовано обстрілюють, - Сєнкевич
Фото: у Миколаєві звучать потужні вибухи (Getty Images)
У Миколаєві звучать потужні вибухи, місто масовано обстрілюють. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.
Мер міста також закликав жителів не ігнорувати правила безпеки і до кінця повітряної тривоги залишатися в притулках.
Нагадаємо, раніше Кім заявив, що в Миколаєві хочуть присікти випадки колабораціонізму, у зв'язку з цим місто закриють на кілька днів.
Раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.
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