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В Миколаєві мешканці перекрили дорогу через відключення світла в гуртожитках

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 14:49
Фото: у Миколаєві перекрили дорогу (facebook.com nikolaevnews.com.ua)
Фото: у Миколаєві перекрили дорогу (facebook.com nikolaevnews.com.ua)

У Миколаєві відключили світло в окремих гуртожитках через борги за електроенергію

У Миколаєві мешканці гуртожитків по вулиці Бутоми перекрили рух по вулиці Генерала Карпенка в районі "2 КП" через відключення світла підприємством "Миколаївобленерго". З мітингом мешканці вийшли близько 13:00, передає "НикВести".

Наголошується, що в акції беруть участь близько 50 мешканців. У результаті, утворився затор на дорозі. Також протестувальники агресивно реагують на присутніх на місці поліцейських - одного з них облили водою.

"Люди обурені байдужістю міської влади до їх проблеми. За словами протестувальників, без світла вони не можуть приготувати собі їжу", - зазначає видання.

Також на місце мітингу прибув віце-мер Миколаєва Юрій Степанець. Він поспілкувався з протестувальниками і заявив, що домовиться з керівництвом "Миколаївобленерго" про те, щоб вони до вечора включили світло в гуртожитку в разі, якщо мешканці оплатять борги за електроенергію.

Відомо, що борг комунального підприємства "Гуртожиток", яке обслуговує мешканців, перед "Миколаївобленерго" становить понад 16 млн гривень.

"Проте, мешканці вимагають відновити електропостачання гуртожитку негайно. В іншому випадку вони погрожують перекрити мости", - пише ЗМІ.

 

Фото: перекриття дороги в Миколаєві (facebook.com nikolaevnews.com.ua)

Також до мітингувальників вийшов начальник Заводського райвідділу міліції і повідомив, що протестуючі порушують законодавство, перекриваючи дорогу. За його словами, мешканці повинні були написати офіційний лист про те, що вони мають намір перекривати дорогу.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області в результаті проведення бойових дій без електроенергії, водопостачання і газу залишилася частина населених пунктів.

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Теги публікації: Миколаїв, свет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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