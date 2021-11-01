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В Одесі в п'яти ТРЦ шукають вибухівку

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Одеса, Понеділок 01 листопада 2021 18:21
В Одесі в п'яти ТРЦ шукають вибухівку Фото: поліція перевіряє інформацію про мінування ТЦР в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 листопада, в Одесі надійшло анонімне повідомлення про мінування п'яти торгово-розважальних центрів. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

"У поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в п'яти торгових закладах в різних районах міста. З метою перевірки зазначеної інформації на місця направлені слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівців-вибухотехніків та кінологів", - йдеться в повідомленні.

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