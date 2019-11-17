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У Миколаївській області горів дизельний поїзд

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 11:59
У Миколаївській області горів дизельний поїзд
Фото: пожежа в поїзді (mk.dsns.gov.ua)

В результаті пожежі ніхто не постраждав

У Миколаївській області вчора, 16 листопала, сталася пожежа в дизельному поїзді "Колосівка-Миколаїв". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 13:23 рятувальники отримали інформацію про загорання в дизельному поїзді, який рухався за маршрутом "Колосівка-Миколаїв", поблизу станції Новокатеринівка.

Рятувальники встановили, що вогнем було охоплено локомотив та останній вагон потягу. Пожежа була локалізована о 14-й годині, а вже після 15:25 повністю ліквідована на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані сталася масштабна пожежа у поїзді. Встановлено, що у поїзді стався вибух газового балону, внаслідок чого загорілися три вагони. Жертвами масштабної пожежі стали понад 60 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Берліні сталася пожежа в одному з вагонів пасажирського поїзда далекого прямування. Пожежа у вагоні спалахнула на станції "Бельвю", розташованій у центрі Берліна. В результаті пожежі постраждали 3 людини.

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