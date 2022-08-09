У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Фото: у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
У Дніпрі та Запоріжжі пізно ввечері 9 серпня пролунали гучні вибухи. В обласних центрах оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Про причини вибухів в обласних центрах не повідомляється. На цей час представники військових адміністрацій Дніпра і Запоріжжя подію не коментували. До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися в притулках.
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