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У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Дніпро, Вівторок 09 серпня 2022 23:16
У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі та Запоріжжі пізно ввечері 9 серпня пролунали гучні вибухи. В обласних центрах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Про причини вибухів в обласних центрах не повідомляється. На цей час представники військових адміністрацій Дніпра і Запоріжжя подію не коментували. До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися в притулках.

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