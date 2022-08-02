У Миколаєві відновили подачу світла, в місті знову чутно вибухи

У Миколаєві знову лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сєнкевича.
Жителів просять залишатися в укриттях.
"Подачу світла в Миколаєві відновили. У місті знову чутно вибухи, в тому числі касетних снарядів", - повідомив Сенкевич.
Нагадаємо, увечері 2 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
В одному з районів почалася пожежа.
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