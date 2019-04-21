У Миколаєві біля дільниці затримали молодиків зі зброєю

У Миколаєві, у день виборів президента України, поблизу виборчої дільниці, правоохоронці затримали вісьмох осіб, які мали при собі зброю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу громадянської мережі ОПОРА.

Як повідомляється, інцидент трапився біля дільниці №480815, розташованої на території Миколаївського зоопарку.

"Увагу спецпризначенців ТОР привернули невідомі молодики спортивної статури з дорожніми сумками, які знаходились поблизу дільничної виборчої комісії, що базується на території Миколаївського зоопарку. В сумці одного з них патрульні виявили мисливську рушницю, тож усі восьмеро віком від 23-х до 28-ми років для з’ясування обставин були запрошені до Інгульського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

В той же час, самі мешканці Дніпра запевнили, що приїхали у Миколаїв у пошуках роботи, проте влаштуватись не вдалось, тому саме збирались повертатись.

"Власник гладкоствольної мисливської рушниці "Сайга" надав правоохоронцям дозвільні документи та пояснив, що зброю він віз із собою для самозахисту", - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

За словами спостерігача ОПОРИ, на роботу дільниці інцидент не вплинув, голосування продовжилося.

Нагадаємо, в Національну поліцію станом на 19:00 надійшло 1167 повідомлень пов'язаних з порушеннями під час голосування на виборах президента України.

РБК-Україна також писало, що у Станично-Луганському районі Луганської області, в день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, які були одночасно кинуті однією людиною в скриньку для голосування. Так, у 114 виборчому окрузі на дільниці № 440543, який знаходиться в селі Тепле, спостерігач ОПОРИ зафіксував пачку бюлетенів, що були у скриньці для голосування.