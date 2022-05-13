ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами, - ОП

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 13:46
У Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами, - ОП Фото: у Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Миколаївській області спеціалісти забезпечують проїзд поблизу зруйнованих мостів та шляхопроводів. Для цього облаштовують тимчасові споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка за підсумками робочої поїздки до регіону.

"Сьогодні побачив масштаби руйнувань, завданих нам РФ. Мости, дороги - все те, що вони не бачили на власній батьківщині, є і буде на нашій", - написав Тимошенко.

За його словами, тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі. На ділянці Благовіщенське - Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту. Тимошенко зазначив, що проїзд ділянкою Калинівка - Снігурівка поки неможливий через ворожі обстріли.

Він також додав, що відновлення інфраструктурних об‘єктів в усіх регіонах країні відбувається лише після узгодження з військовими адміністраціями та Збройними силами України.

"Після завершення бойових дій все зробимо кращим, ніж було", - резюмував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявляв, що зруйнований міст через річку Ірпінь у Стоянці Київської області буде відновлено до кінця травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС