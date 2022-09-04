У Миколаєві з ранку чутні вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У Миколаєві з ранку чутні вибухи, працює повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, з 6 ранку повітряну тривогу оголосили в низці областей, зокрема Київській, Житомирській, Черкаській, Запорізькій та Харківській.
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні вночі було два "прильоти" в Київський район Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов.
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