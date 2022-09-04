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У Миколаєві з ранку чутні вибухи

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Миколаїв, Неділя 04 вересня 2022 06:24
У Миколаєві з ранку чутні вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві з ранку чутні вибухи, працює повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, з 6 ранку повітряну тривогу оголосили в низці областей, зокрема Київській, Житомирській, Черкаській, Запорізькій та Харківській.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вночі було два "прильоти" в Київський район Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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