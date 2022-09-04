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В Николаеве с утра слышны взрывы

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Николаев, Воскресенье 04 сентября 2022 06:24
В Николаеве с утра слышны взрывы Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве с утра слышны взрывы, работает воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Отметим, с 6 утра воздушную тревогу объявили в ряде областей, в частности Киевской, Житомирской, Черкасской, Запорожской и Харьковской.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня ночью было два "прилета" в Киевский район Харькова. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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