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У Миколаєві спустили на воду звільнений з РФ катер "Нікополь"

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 18:34
У Миколаєві спустили на воду звільнений з РФ катер "Нікополь"
Фото: катер "Нікополь" (mil.gov.ua)

Катеру відновили бойову здатність, проте ремонтні роботи триватимуть ще до кінця місяця

У Миколаєві в акваторії "Миколаївського суднобудівного заводу" спустили на воду після ремонту звільнений з російського полону малий броньований артилерійський катер "Нікополь". Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Повідомляється, що на катері "Нікополь" відновлена боєздатність, хоча ще триває ремонт електросистем та електрообладнання, які повинні завершитися до кінця місяця.

Також в Міноборони повідомили, що також був спущений на воду МБАК "Вишгород", на ньому завершили ремонтні роботи.

"Ремонтні роботи на" Вишгороді" були закінчені навіть раніше запланованого, а на катері "Нікополь" вони на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно", - повідомив директор заводу Валерій Калашников.

Нагадаємо, МБАК "Нікополь" був захоплений РФ в районі Керченської протоки під час походу з Одеси в Маріуполь у листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь" разом з іншим броньованим катером "Бердянськ" і рейдовим буксиром "Яни Капу".

Також РБК-Україна писало, що повернені Росією українські катера "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", до літа вийдуть у море.

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Новини України катерремонтНікополь
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