У Миколаєві чутні вибухи, працювала повітряна тривога

У Миколаєві вранці 7 серпня прогриміли вибухи. Причина вибухів поки невідома, але, ймовірно, місто знову піддалося російським обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Зараз іншої інформації про ситуацію в Миколаєві немає, жителів просять залишатися в укриттях.

Перед вибухами в місті і Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вчора вночі окупанти ракетами обстріляли Миколаїв. Була інформація про тяжкопоранених внаслідок ворожих ударів.

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