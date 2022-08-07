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В Николаеве слышны взрывы, работала воздушная тревога

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Николаев, Воскресенье 07 августа 2022 05:25
В Николаеве слышны взрывы, работала воздушная тревога Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве утром 7 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Сейчас другой информации о ситуации в Николаеве нет, жителей просят оставаться в укрытиях.

Перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, вчера ночью оккупанты ракетами обстреляли Николаев. Была информация о тяжелораненых в результате вражеских ударов.

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