В Николаеве слышны взрывы, работала воздушная тревога

В Николаеве утром 7 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Сейчас другой информации о ситуации в Николаеве нет, жителей просят оставаться в укрытиях.

Перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, вчера ночью оккупанты ракетами обстреляли Николаев. Была информация о тяжелораненых в результате вражеских ударов.

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