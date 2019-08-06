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СБУ викрила масштабну схему привласнення коштів онкохворих

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 11:07
СБУ викрила масштабну схему привласнення коштів онкохворих
Фото: затримання (ssu.gov.ua)

Учасники угрупування одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що учасники угрупування пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи.

"Для отримання "кредиту" зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні і посередницькі дії, зокрема, "сплату за податок", "аванс за послуги юристів, бухгалтерів" тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавались", - йдеться у прес-службі.

Від дій учасників угруповання потерпали важкохворі люди, у тому числі й онкологічними захворюваннями, які потребували високовартісного лікування. За попередньою інформацією, учасники угрупування одержували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тис. гривень.

"У разі відмови клієнтів від "послуг" учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою у "позиці" та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників", - йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників угруповання правоохоронці виявили мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки.

"У межах відкритого кримінального провадження двох організаторів групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила масштабний механізм із привласнення у Києві комунального майна в особливо великих розмірах в інтересах бойовиків.

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