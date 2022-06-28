У Миколаєві лунають вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги

У Миколаєві вранці прогриміли вибухи. У місті працює сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.
Він закликав жителів залишатися в укриттях.
"У місті лунають вибухи. Всі в укриття", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє "Суспільне", успішно спрацювала ППО.
Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.
В результаті російських обстрілів Миколаївської області в п'ятницю і суботу постраждали семеро людей.
Раніше мер Миколаєва закликав по можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.
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