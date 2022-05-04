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У Миколаєві пролунав потужний вибух. Можливо, був приліт ракети

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Миколаїв, Середа 04 травня 2022 15:57
У Миколаєві пролунав потужний вибух. Можливо, був приліт ракети Фото: у Миколаєві пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 4 травня, в Миколаєві пролунав потужний вибух. Цілком ймовірно, в Миколаєві був приліт ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаїв. Сьогодні".

"Було чути сильний вибух! Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

При цьому ряд місцевих ЗМІ повідомляє, що в місті був приліт ракети.

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