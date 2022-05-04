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В Николаеве раздался мощный взрыв. Возможно, был прилет ракеты

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Николаев, Среда 04 мая 2022 15:57
В Николаеве раздался мощный взрыв. Возможно, был прилет ракеты Фото: В Николаеве раздался мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 4 мая, в Николаеве раздался мощный взрыв. По всей вероятности, в Николаеве был прилет ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаев. Сегодня".

"Был слышен сильный взрыв! Будьте аккуратны", - говорится в сообщении.

При этом ряд местных СМИ сообщает, что в городе был прилет ракеты.

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