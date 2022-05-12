У Миколаєві пролунали вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях

У Миколаєві ввечері 12 травня пролунали вибухи в різних районах міста. Жителів просять не залишати укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича .

"У Миколаєві лунають вибухи! Всім залишатися в укриттях",- повідомив у своєму Telegram-каналі Сенкевич.

Перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу. У місцевих пабліках повідомляють, що обстріл йде з боку окупованого Херсона і моря.

Інформація про жертви, постраждалих і руйнування поки відсутня.