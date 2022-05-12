У Миколаєві пролунали вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях

У Миколаєві ввечері 12 травня пролунали вибухи в різних районах міста. Жителів просять не залишати укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.
"У Миколаєві лунають вибухи! Всім залишатися в укриттях",- повідомив у своєму Telegram-каналі Сенкевич.
Перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу. У місцевих пабліках повідомляють, що обстріл йде з боку окупованого Херсона і моря.
Інформація про жертви, постраждалих і руйнування поки відсутня.
Нагадаємо, російські війська майже щодня обстрілюють Миколаїв та область. Так, 11 травня внаслідок чергового удару поранення отримали 9 людей.
Зазначимо, 8 травня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Під обстріл потрапили школа, дитсадок та лікарня.
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