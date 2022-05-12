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У Миколаєві пролунали вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях

Фото: у Миколаєві ввечері 12 травня пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаєві ввечері 12 травня пролунали вибухи в різних районах міста. Жителів просять не залишати укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

"У Миколаєві лунають вибухи! Всім залишатися в укриттях",- повідомив у своєму Telegram-каналі Сенкевич.

Перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу. У місцевих пабліках повідомляють, що обстріл йде з боку окупованого Херсона і моря.

Інформація про жертви, постраждалих і руйнування поки відсутня.

Нагадаємо, російські війська майже щодня обстрілюють Миколаїв та область. Так, 11 травня внаслідок чергового удару поранення отримали 9 людей.

Зазначимо, 8 травня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Під обстріл потрапили школа, дитсадок та лікарня.

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МиколаївВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти України