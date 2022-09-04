У Миколаєві пролунали вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Висунську, в Миколаївській області, унаслідок атаки загинула дитина.

Раніше в суботу у Миколаєві сталися вибухи після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.