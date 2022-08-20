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У Миколаєві пролунали потужні вибухи

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Миколаїв, Субота 20 серпня 2022 03:25
У Миколаєві пролунали потужні вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи, оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"У місті лунають потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії в ніч на 19 серпня завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення. Були зруйновані будівлі університету.

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