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В Николаеве раздались мощные взрывы

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Николаев, Суббота 20 августа 2022 03:25
В Николаеве раздались мощные взрывы Фото: в Николаеве раздались взрывы (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве ночью раздались мощные взрывы, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога во всей области", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные войска России в ночь на 19 августа нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате один человек получил ранения. Были разрушены здания университета.

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Николаев
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