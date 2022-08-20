В Николаеве раздались мощные взрывы
Фото: в Николаеве раздались взрывы (РБК-Украина, Виталий Носач)
В Николаеве ночью раздались мощные взрывы, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
"В городе раздаются мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога во всей области", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупационные войска России в ночь на 19 августа нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате один человек получил ранения. Были разрушены здания университета.
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