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У Миколаєві пролунало кілька сильних вибухів, оголошена повітряна тривога

Фото: у Миколаєві пролунало кілька сильних вибухів (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Рано вранці 8 липня в Миколаєві пролунало кілька вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.

Вибухам передували повідомлення про запуск ракет по Миколаєву з боку тимчасово окупованої Херсонської області.

Нагадаємо, що Миколаїв майже щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти б'ють по місту артилерією і ракетами.

Зокрема, вчора в Миколаєві прогриміли вибухи, сигналу повітряної тривоги не було.

Раніше повідомлялося, що Кім радив жителям Миколаєва, які мають роботу і підтримують економіку, залишатися в місті. Іншим варто евакуюватися в більш безпечні регіони.

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