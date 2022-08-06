У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Миколаєві вдень 6 серпня пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома, але, ймовірно, місто знову піддалося російським обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі іншої інформації про ситуацію в Миколаєві немає. Проте перед вибухами у місті та Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.