У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Фото: у Миколаєві лунають вибухи (Getty Images)
У Миколаєві вдень 6 серпня пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома, але, ймовірно, місто знову піддалося російським обстрілам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Наразі іншої інформації про ситуацію в Миколаєві немає.
Проте перед вибухами у місті та Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Миколаїв. Була інформація про тяжкопоранених в результаті ворожих ударів.
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