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У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Миколаїв, Субота 06 серпня 2022 16:17
У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Миколаєві лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Миколаєві вдень 6 серпня пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома, але, ймовірно, місто знову піддалося російським обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі іншої інформації про ситуацію в Миколаєві немає.

Проте перед вибухами у місті та Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Миколаїв. Була інформація про тяжкопоранених в результаті ворожих ударів.

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Миколаїв Вибух Війна Росії проти України
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