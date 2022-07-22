В Николаеве прогремели взрывы после сигнала воздушной тревоги
Фото: в Николаеве прогремели взрывы после сигнала воздушной тревоги (Getty Images)
В Николаеве утром прогремели взрывы. В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, в ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет С-300 по Николаеву. В результате один человек получил ранение.
Попадание ракет зафиксировано в объект инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении.
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