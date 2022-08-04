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У Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги

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Миколаїв, Четвер 04 серпня 2022 04:22
У Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві знову неспокійна ніч, в місті чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи прогриміли після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомлялося, в Миколаєві вчора близько п'ятої ранку прогриміли потужні вибухи.

Останнім часом через постійні обстріли Миколаїв почали порівнювати з Маріуполем. На це глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що інфраструктура Миколаєва сильно страждає через обстріли росіян.

При цьому в місті не така велика кількість убитих і поранених людей, як у Маріуполі.

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