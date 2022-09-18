Миколаїв вночі потрапив під обстріл: мер показав наслідки (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

"Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив", - написав Сєнкевич.

Повну інформацію про наслідки обстрілів мер пообіцяв надати пізніше.

Фото: Миколаїв вночі потрапив під обстріл (t.me/senkevichonline)

Нагадаємо, що російські війська цієї ночі обстріляли й Дніпропетровську область. Зокрема, росіяни тричі вдарили по Нікопольському району, є поранені.

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