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Миколаїв вночі потрапив під обстріл: мер показав наслідки (фото)

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Миколаїв, Неділя 18 вересня 2022 09:02
Миколаїв вночі потрапив під обстріл: мер показав наслідки (фото) Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі, 18 вересня обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

"Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив", - написав Сєнкевич.

Повну інформацію про наслідки обстрілів мер пообіцяв надати пізніше.

Фото: Миколаїв вночі потрапив під обстріл (t.me/senkevichonline)

Нагадаємо, що російські війська цієї ночі обстріляли й Дніпропетровську область. Зокрема, росіяни тричі вдарили по Нікопольському району, є поранені.

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