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Під Миколаєвом окупанти хотіли обійти позиції ЗСУ, їх зустріли гелікоптери

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Миколаїв, Четвер 26 травня 2022 17:00
Під Миколаєвом окупанти хотіли обійти позиції ЗСУ, їх зустріли гелікоптери Фото: ЗСУ відбили атаку гелікоптерами у бік Миколаєва (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові завадили окупантам обійти свої позиції та не дали російським військам просунутися в бік Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативного командування "Південь".

"Вогневим ураженням, за підтримки 4 гелікоптерів Мі-8 противнику завдано втрат до 7 рашистів та знищено 1 БМП-2. Отримавши потужну відсіч, ворог ретирувався на свої оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як додають військові, противник налічував 2 танки та 3 БМП.

Раніше в Миколаївській області російські військові переодяглися у форму ЗСУ та намагалися захопити наглядову посаду українських захисників.

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Миколаївська область
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