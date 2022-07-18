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У Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, працює повітряна тривога

Фото: у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, працює повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вночі прогриміла серія вибухів. У місті працює сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Всього прогриміло близько десяти вибухів. Жителів просять залишатися в укриттях.

"У Миколаєві пролунало близько 10 потужних вибухів. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 15 липня окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет.

Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.

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Миколаїв