У Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів, працює повітряна тривога

У Миколаєві вночі прогриміла серія вибухів. У місті працює сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.
Всього прогриміло близько десяти вибухів. Жителів просять залишатися в укриттях.
"У Миколаєві пролунало близько 10 потужних вибухів. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 15 липня окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет.
Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.
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