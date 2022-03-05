Створили всеукраїнську карту допомоги для тих, хто вимушений евакуюватись: як скористатися

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати закордон. Тому зробили мапу самодопомоги для тих, хто вимушений евакуюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Зокрема, "Мапа Самодопомоги" - це місце, де українці, які змушені тікати від війни, можуть отримати допомогу та підтримку від українців.

Як скористатися картою

Спочатку потрібно відкрити мапу і дізнатись, яку допомогу ви можете отримати за вашим маршрутом.

Кожна позначка на мапі - це контакт, де ви побачите, яку допомогу там можуть надати.

Зокрема, ви можете отримати: їжу, прихисток, воду, зігрітись, сон, зарядити телефон, поповнити запаси та прийняти душ.

Посилання на мапу.