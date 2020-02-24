У Миколаєві через непогоду обрушилася частина пішохідного мосту

Фото: обвал мосту (nikvesti.com)

Причиною падіння частини мосту стали сильні пориви вітру

У Миколаєві обрушилася частина пішохідного понтонного мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що підхід до мосту з боку Набережної огородили стрічкою.

Ймовірно, що причиною падіння частини мосту стали сильні пориви вітру.

Нагадаємо, що у Києві на Дігтярівському шляхопроводі обсипалися шматки конструкції - фрагменти захисного шару бетону. Комунальна корпорація "Київавтодор" зараз проводить на спорудженні першочергові протиаварійні роботи. За словами представників корпорації, Дегтярівській шляхопровід є одним з найстаріших в Києві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, 27 вересня в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей. У зв'язку з пошкодженням мосту рух на автодорозі був затруднений, так як об'їхати провал майже неможливо.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 серпня в Харкові обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9 годин ранку. З'ясувалося, що даний автомобільний міст вже кілька років був визнаний аварійним. За даними "Укравтодору", обвалення моста викликала перегружена вантажівка.