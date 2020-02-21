У Києві обсипався бетон з Дегтярівського шляхопроводу, готується проєкт ремонту

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Споруду від 1963 року жодного разу не ремонтували

У Києві на Дегтярівському шляхопроводі обсипалися шматки конструкції - це фрагменти захисного шару бетону. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що комунальна корпорація "Київавтодор" наразі проводить на споруді першочергові протиаварійні роботи. За словами представників корпорації, Дегтярівський шляхопровід є один із найстаріших у Києві.

"Він збудований 1963 року і до цього моменту жодного разу капітально не ремонтований. Зараз на споруді триває обстеження, фахівці КП "Київавтошляхміст" вивчають ситуацію, що призвела до обсипання фрагментів захисного шару", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що "спеціалістами вжиті всі необхідні заходи для убезпечення руху поблизу шляхопроводу".

"Київавтодор" також готує проєкт капітального ремонту шляхопроводу. Ремонт розпочнеться після експертизи проєкту ремонту.

Нагадаємо, в п'ятницю, 21 лютого, близько 16:00 шматки Дегтярівського мосту посипалися на автомобіль, розгромивши лобове скло і пом'явши капот.