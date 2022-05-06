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У Миколаєві та Херсоні почалися проблеми з мобільним зв'язком

Фото: у Миколаєві і Херсоні почалися проблеми з мобільним зв'язком (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Миколаєві і області почалися проблеми з мобільного зв'язку у користувачів оператора Lifecell. Аналогічна ситуація спостерігається і в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Миколаєві виникають проблеми зі зв'язком у користувачів мобільного оператора Lifecell. Аналогічна проблема спостерігається і в області", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Херсоні знову зник мобільний і домашній інтернет. У місті продовжує працювати лише мобільний оператор "Київстар".

Нагадаємо, в кінці квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет. При цьому повністю відновити зв'язок вдалося на початку травня.

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