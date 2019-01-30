У Миколаєві ще 10 шкіл закрили на карантин

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вимушені канікули триватимуть з 31 січня по 1 лютого

У Миколаєві з завтрашнього дня, 31 січня, ще десять шкіл закриваються карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської міської ради.

Повідомляється, що з 31 січня 2019 року призупинено навчальний процес ще в 10 навчальних закладах: 15, 25, 42, 44, 51, 53, 61, 64, гімназії 3, 4 гімназії.

У зазначених установах вимушені канікули триватимуть з 31 січня по 1 лютого 2019 року.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що в 14 школах Миколаєва призупинено навчальний процес у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ та грип. З початку року в Миколаєві захворіли 3527 осіб, з них 820 дітей. Станом на 29 січня епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ не перевищує порога.

За результатами моніторингу, проведеного в понеділок, 28 січня, понад 20% дітей були відсутні по хворобі в 14 школах.

Додамо, що з понеділка, 28 січня, в школах Ужгорода розпочався карантин у зв'язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип.

РБК-Україна писало, що в Рівному міська влада закликала батьків школярів зробити щеплення від кору своїм дітям, інакше їх не допустять до занять у школі.