У Миколаєві дерево впало на маршрутку, є постраждалі

До лікарні потрапили двоє дітей та чоловік

Из-за сильного ветра в Николаеве на маршрутное такси упало дерево, пострадал мужчина и двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.

Как отмечается, 11 марта в 13:49 на линию "101" поступила информация о том, что на пересечении улиц Пограничная (Чигрина) и Садовая в Заводском районе города во время движения на маршрутное такси упало дерево.

Фото: место происшествия (facebook.com/MNS.GOV.RU)

Как выяснилось, во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения.

Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок. Спасатели с помощью спецоборудования распилили и убрали дерево с проезжей части.

Напомним, в Коростышеве Житомирской области из-за непогоды ветром снесло кровлю, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, из-за сильного ветра в Киеве задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев. Также в столице на проезжую часть обрушилась крыша здания. О пострадавших пока не сообщали.