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У Миколаєві частково зникло світло: чому та коли відновлять

Фото: у Центральному районі Миколаєва частково зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві сьогодні, 15 серпня, частково зникла електроенергія. У Центральному районі міста сталося аварійне відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Центральний район частково без світла. Аварійне відключення", - зазначив він.

Міський голова додав, що для відновлення світла комунальникам потрібно декілька годин.

Зазначимо, що про аварію стало відомо за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Миколаївській області.

Ситуація у Миколаєві

Миколаїв майже кожного дня страждає від обстрілів російських окупантів. Ворог б'є по місту різними типами важкого озброєння. Зокрема, вчора, 14 серпня, росіяни вчергове обстріляли Миколаїв, внаслідок чого є постраждалі серед місцевого населення.

Також військові зазначили, що окупанти нещодавно випустили по Миколаївському району протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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МиколаївЕлектроенергія