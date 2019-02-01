У Миколаєві 53 школи закривають на карантин

Всього в місті 71 середній навчальний заклад

В Николаеве 53 учебные заведения среднего образования с понедельника 4 февраля не будут работать через карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета Николаева.

Как отмечается, в 12 школах и лицее с 4 февраля объявлен карантин из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ. Это касается школ №12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 и классического лицея.

Кроме того, продлено приостановление образовательного процесса в учреждениях среднего образования №1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 64, гимназиях 2, 3, 4, 41, муниципальном коллегиуме, экономических лицеях №1, 2, Академии детского творчества.

Отметим, всего в Николаеве 71 среднее учебное заведение.

Напомним, в зв'связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом 29 января приостановили учебный процесс в 14 школах Николаева. Позже на карантин закрыли еще 10 школ.

РБК-Украина писало, профильная комиссия приняла решение о закрытие на карантин в Ивано-Франковске 42 школ.