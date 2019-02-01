Школи Івано-Франківська закрили на карантин

Ілюстративне фото (УНІАН)

Карантин через грип оголошено у 42 школах

Профільна комісія прийняла рішення про закриття на карантин у Івано-Франківську 42 шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міськради Івано-Франківська.

Як зазначається, карнтин оголошено з 4 лютого до 8 лютого (включно). Окрім шкіл, призупинять навчання 12 муніципальних закладів позашкільної освіти.

"Зараз в Івано-Франківську сезонне загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу. Якщо ще на в понеділок ситуація в навчальних закладах не була критичною, то вже до завершення тижня тенденція до захворювання серед дітей стрімко зросла. Тому комісія прийняла рішення про оголошення карантину в закладах освіти до 8 лютого (включно)", - йдеться в повідомленні міськради.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що в 14 школах Миколаєвапризупинено навчальний процес у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ та грип. З початку року в Миколаєві захворіли 3527 осіб, з них 820 дітей.

РБК-Україна писало, що з початку епідемічного сезону (жовтень 2018 року) Міністерство охорони здоров'я зареєструвало 28 летальних випадків від грипу та ГРВІ.