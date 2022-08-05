Транспорт у Миколаєві не буде працювати через закриття міста: коли саме

У Миколаєві громадський транспорт призупинить свою роботу на час посиленої комендантської години, яка триватиме до понеділка. Курсування 6 і 7 серпня не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

Що з транспортом

За його словами, сьогодні електротранспорт у Миколаєві буде працювати до 19:00.

"Врахуйте цю інформацію під час планування поїздок містом. 6 та 7 серпня громадський транспорт не курсуватиме", - написав Сєнкевич.

Мер повідомив, що вже зранку 8 серпня громадський транспорт буде працювати за звичним графіком.

Миколаїв закривають на вихідні

Нагадаємо, голова ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв сьогодні йде на затяжну комендантську годину з 23:00, яка триватиме включно до 05:00 понеділка, 8 серпня.

Фактично, місто закривають на вихідні, але дозволяють максимум прогулянки біля своїх домівок - РБК-Україна раніше розписало більш детально про обмеження в Миколаєві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.