Миколаїв залишився без водопостачання: що сталося

З понеділка, 29 серпня, Миколаїв залишиться без холодної і гарячої води. Оскільки на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївводоканал" .

Фахівці повідомляють, що на ремонт може піти не один день.

"Запевняємо, що аварія сталася не в результаті бойових дій, а тому зробимо все можливе, щоб скоріше відновити водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Миколаїв, околицю села Широке та Любомирівку. В результаті атаки постраждав чоловік.

Крім того, окупанти 27 серпня вдарили по Миколаєву. Зафіксовані ворожі влучення на околиці міста.

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