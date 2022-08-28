Росія продовжує обстрілювати Миколаїв та область: є постраждалий

В Миколаївській області росіяни атакували Миколаїв, околицю села Широке та Любомирівку. Поліцейські фіксують наслідки обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Сьогодні вночі російські війська вкотре обстріляли околицю села Широке Широківської громади. Тут руйнувань зазнали житлові будинки та сільськогосподарські будівлі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додають правоохоронці, внаслідок вибухів у Любомирівці Миколаївського району постраждав 52-річний чоловік.

"Після вчорашніх обстрілів одного із районів Миколаєва поліцейські задокументували пошкодження чотирьох гаражних приміщень", - додають в МВС.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".