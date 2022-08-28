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Росія продовжує обстрілювати Миколаїв та область: є постраждалий

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Миколаїв, Неділя 28 серпня 2022 16:59
Росія продовжує обстрілювати Миколаїв та область: є постраждалий Фото: Росія продовжує обстрілювати Миколаїв та область (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Миколаївській області росіяни атакували Миколаїв, околицю села Широке та Любомирівку. Поліцейські фіксують наслідки обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Сьогодні вночі російські війська вкотре обстріляли околицю села Широке Широківської громади. Тут руйнувань зазнали житлові будинки та сільськогосподарські будівлі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додають правоохоронці, внаслідок вибухів у Любомирівці Миколаївського району постраждав 52-річний чоловік.

"Після вчорашніх обстрілів одного із районів Миколаєва поліцейські задокументували пошкодження чотирьох гаражних приміщень", - додають в МВС.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Як повідомлялося, російські війська під ранок 27 серпня вдарили по Миколаєву. Зафіксовано ворожі попадання на околиці міста.

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