ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС дал объяснение по решению об отмене санкций для матери Пригожина

Новина українською →
Брюссель, Среда 08 марта 2023 17:03
ЕС дал объяснение по решению об отмене санкций для матери Пригожина Фото: Евгений Пригожин, глава ППК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 марта, суд Евросоюза отменил часть санкций против матери основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Следует отметить, что недавнее решение Общего суда касается только решения от 23 февраля 2022 года", - заявили в ЕС.

Таким образом, по их словам, меры по замораживанию активов и запрету на поездки по Пригожиной все еще применяются, поскольку решение, принятое 14 сентября 2022 года о возобновлении ее назначения до сих пор в силе.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что ЕС недавно ввел санкции против лиц и организаций, связанных с ПИК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу