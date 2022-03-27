RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Никифоров про ракетний обстріл Львова: серйозної реакції Заходу не було

Фото: Сергій Нікіфоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Спікер президента України Сергій Нікіфоров заявив, що серйозної реакції Заходу на ракетний обстріл Львова, який знаходиться в 80 км від польського кордону, не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На жаль, будь-яких серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, Близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули", – заявив Никифоров.

За його словами, вчорашній ракетний обстріл Львова підтверджує слова Володимира Зеленського - у Росії є апетити за межами України.

"Це демонстрація того, що зупиняти Росію потрібно на українській території, тому що якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО", - заявив Никифоров.

Нагадаємо, 26 березня Львів зазнав ракетного удару.

В результаті обстрілу постраждали п'ять осіб.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівОфіс президента