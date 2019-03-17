У Нікарагуа під час протестів затримали більше 100 людей

Затриманих відпустять за проханням Ватикану

В столице Никарагуа во время попытки провести протест с требованием освободить всех арестованных за участие в акциях протеста, которые начались в апреле 2018, задержали более 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили в полиции, по просьбе представителей Ватикана задержанных отпустят на свободу. Всего правоохранители в субботу, 16 марта, задержали 107 человек.

Отмечается, что в результате прошедшей акции протеста оппозиции с требованием освободить арестованных демонстрантов, которая состоялась в пятницу, власти освободили из тюрьмы и поместил под домашний арест 50 человек.

Напомним, в субботу, 16 марта, в центре испанской столицы - Мадриде - тысячи людей вышли на улицы, чтобы высказаться в поддержку независимости региона Каталония. Главными организаторами манифестации стали организации "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум културал", которые поддерживают выход автономии из состава королевства.

РБК-Украина писало, что в столице Албании протестующие, которые требовали отставку правительства, попытались провести штурм здания парламента в знак протеста против правительства, что привело к столкновениям с правоохранителями.

Добавим, что во время 18-й волны антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже (Франция) правоохранители арестовали более 190 человек.