В Албанії протестувальники намагались штурмувати будівлю парламенту

Фото: протести в Албанії (twitter.com/ANSANewEurope)

Між протестувальниками та правоохоронцями відбулись сутички

В столиці Албанії протестувальники спробували провести штурм будівлі парламенту на знак протесту проти уряду, що призвело до сутичок з правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що протестувальники, яких очолював лідер Демократичної партії Лулзім Башей прийшли до будівлі парламенту та провели спробу прориву кордону поліцейських, кидаючи димові шашки та інші предмети. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Під час сутичок декілька протестувальників отримало поранення.

Через 40 хвилин сутичок біля входу до будівлі парламенту, опозиційний лідер повів людей до свого штабу пообіцявши продовжувати щоденні протести "у кожному місті, кварталі, вулиці, будинку, селі".

"У нас немає іншого вибору, окрім як протестувати поки не повернемо демократію та верховенство права", - заявив Башей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Албанії проходить антиурядовий протест. Декілька тисяч прихильників опозиції, яку очолює правоцентристська демократична партія, зібралися сьогодні перед офісом прем'єр-міністра країни Еді Рами та вимагають його відставки.