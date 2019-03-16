У Мадриді тисячі людей мітингували за незалежність Каталонії

Фото: протести в Іспанії (twitter.com/VilanovaiGDC)

До маніфестації приєдналися учасники каталонського уряду

У центрі іспанської столиці - Мадриді - тисячі людей вийшли у суботу, 16 березня, висловитися на підтримку незалежності регіону Каталонія. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Ключовим гаслом акції стало "Самовизначення це не злочин. Демократія - це вирішувати". Головними організаторами маніфестації стали організації "Національна каталонська асамблея (НКА) і "Омніум културал", котрі підтримують вихід автономії зі складу королівства.

До акції протесту приєдналися члени каталонського уряду, а також глава автономії Кім Торра. Багато присутніх принесли з собою неофіційний прапор каталонських сепаратистів.

Також маніфестанти розкритикували процес над лідерами руху ра незалежність Каталонії руху, що почався 12 лютого в Верховному суді Іспанії. Зазначимо, у суді розглядаються справи 12 фігурантів, в тому числі екс-заступника глави уряду Каталонії Оріол Жункерас. Також це колишні члени кабміну і парламенту регіону. Прокуратура Іспанії звинувачує політиків в підбурюванні до бунту і просить для них до 25 років в’язниці.

Нагадаємо, нещодавно колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон має намір висуватися на виборах в Європарламенті. Він хоче продовжити боротьбу за незалежність свого рідного регіону Каталонія від Іспанії в Європейському парламенті.